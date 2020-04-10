Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ordu'da 4.0 deprem bilançosu: 1'i ağır 11 konut hasarlı

Ordu'nun Korgan ilçesinde 10 Nisan Perşembe gününü 11 Nisan Cuma gününe bağlayan gece saat 00.23'te, AFAD verilerine göre 4.0 şiddetinde meydana gelen deprem afetinde 1 konutun hasarsız, 10 tanesinin az hasarlı, 1 tanesinin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

10.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:00
Ordu'da 4.0 deprem bilançosu: 1'i ağır 11 konut hasarlı
Ordu 'nun Korgan ilçesinde 10 Nisan Perşembe gününü 11 Nisan Cuma gününe bağlayan gece saat 00.23'te, AFAD verilerine göre 4.0 şiddetinde meydana gelen deprem afetinde 1 konutun hasarsız, 10 tanesinin az hasarlı, 1 tanesinin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Ağır hasarlı tespit edilen konutun eski ve ahşap yapı olduğu, ekonomik ömrünü doldurduğu belirlendi.
Deprem sabahı Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerince, Korgan ve Kumru ilçelerinde saha taraması yapıldı.
Yapılan saha taramasında; Korgan ilçesinde 6 mahallede 12 konut incelenirken, bunlardan 1 tanesinin hasarsız, 10 tanesinin az hasarlı, 1 tanesinin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Ağır hasarlı tespit edilen 1 konutun eski ve ahşap yapı olduğu, ekonomik ömrünü doldurduğu belirlendi. Bu amaçla konut sahibine afet ve acil yardım ödeneğinden 11 bin lira kira yardımı talep edileceği bildirildi.
Kumru ilçesinde yapılan incelemede ise, herhangi bir hasar olmadığı tespit edildi. Ayrıca Kabataş ilçesi Merkez Mahallesi'nde 1 konut duvarında çatlaklar oluştuğu ihbarı yapıldı. Kaymakamlıkça yapılan ilk incelemenin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik personellerince detaylı inceleme daha yapılacağı belirtildi.
Yaşanan deprem afetinde herhangi bir ölüm yada yaralanma hadisesi meydana gelmediği aktarıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Deprem, Korgan, Ordu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Haberler
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı Haberler
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Haberler ›› Güncel ››Ordu'da 4.0 deprem bilançosu: 1'i ağır 11 konut hasarlı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:43: Bıçaklı kavga ihbarı yapan vatandaşlar polisi konfetiyle karşıladı - Haber 22:40: Çavuşoğlu'ndan Iraklı Türkmenlere teşekkür - Haber 22:38: Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 15 yaşında bir yerli öldü - Haber 22:38: Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bini geçti - Haber 22:36: Bursalılar fırın ve marketlere akın etti - Haber 22:20: Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti - Haber 21:48: Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber