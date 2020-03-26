Ordu'da 40 çiftçiye 4 bin kaz dağıtıldı
Ordu'da başlatılan "Damızlık Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 40 çiftçiye 4 bin kaz dağıtımı gerçekleştirilmişti.
26.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:27
Ordu 'da başlatılan "Damızlık Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 40 çiftçiye 4 bin kaz dağıtımı gerçekleştirilmişti. Aradan geçen süre içinde dağıtımı yapılan kazlardan hem yumurta hem de civciv üretimi elde edilmeye başlandı.
Kaynak: Dunya.com