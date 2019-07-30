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Ordu'da 5 metrelik boşluğa düşen genç ağır yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 19 yaşındaki bir gencin yapımı devam eden meydan inşaatında açık bırakılan 5 metrelik boşluğa düşme anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

30.07.2019 23:17
Ordu'da 5 metrelik boşluğa düşen genç ağır yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 19 yaşındaki bir gencin yapımı devam eden meydan inşaatında açık bırakılan 5 metrelik boşluğa düşme anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Aygün, koşarak yolun karşısına geçmek isterken yapımı devam eden Cumhuriyet Meydanı'nda otopark girişindeki 5 metrelik boşluğa düştü.
Aygün'ün boşluğa düştüğünü gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Aygün, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç, buradaki tedavisinin ardından Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Cumhuriyet Meydanı, Emre Aygün, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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