Haberler » 3. Sayfa » Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi - Haberler

Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi

Ordu'da yapılan bir operasyonda 16. yüzyıldan kalma kilise papazlarının ayinlerde kullandığı tarihi haç ele geçirildi.

23.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16 Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi
'da yapılan bir operasyonda 16. yüzyıldan kalma kilise papazlarının ayinlerde kullandığı tarihi haç ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 16'ncı yüzyılda kilise papazlarının ayinlerde kullandıkları tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1 adet haç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ORDU

Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:48   Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı... - Haberler
18:46   Kuruluş Osman 6. Bölüm 2. Fragmanı - Haberler
18:44   Çelik: "(Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı) BM raporundaki ifadeleri karşılayan bir... - Haberler
18:43   Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Arda, parti yönetimini eleştirdi - Haberler
18:42   Çelik: "Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline... - Haberler
17:43   Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası - Haberler
17:33   Genç hemşirenin, hastane tuvaletinde cesedi bulundu! - Haberler
17:27   Yunanistan'da Türk diplomata çirkin saldırı - Haberler
16:07   Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür - Haberler
15:36   Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı - Haberler
23.12.2019 18:48:28