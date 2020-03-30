Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ordu'da 56 yaşlıya sokağa çıkma cezası

Ordu Valisi Seddar Yavuz, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandığını söyledi.

30.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:18
Ordu'da 56 yaşlıya sokağa çıkma cezası
Ordu Valisi Seddar Yavuz, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandığını söyledi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan 2 bin 755'inin ikaz edilerek evine gönderildiğini ancak tüm uyarı ve ikazlara aldırmayan 56 vatandaşa da idari işlem yapıldığı kaydetti.

"Evde kal" uyarılarını dikkate alarak, evlerinde kalan ve kişisel izolasyonlarını sağlayan vatandaşlara da teşekkür eden Vali Seddar Yavuz, korona virüs belasının hep birlikte verilecek mücadele sonucunda def edileceğini sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ordu'da 56 yaşlıya sokağa çıkma cezası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:16: Kaliteli zeytinyağları ödüllendirildi - Haber 15:16: Tekkeköy Belediyesi korona virüs tedbirlerini arttırdı - Haber 15:16: İçişleri Bakanlığı: "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim... - Haber 15:15: flaş - Haber 15:15: Fenerbahçeli futbolculardan 33 bin aileye destek - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber