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Ordu'da 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ordu'da Nisan-Eylül ayları arasında meydana gelen 6 otoda hırsızlık olayının failleri jandarmanın sıkı çalışması sonucu yakalandı.

06.10.2019 10:36Ordu'da 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı
Ordu'da Nisan-Eylül ayları arasında meydana gelen 6 otoda hırsızlık olayının failleri jandarmanın sıkı çalışması sonucu yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 29 Nisan-29 Eylül tarihleri arasında meydana gelen Fatsa'da 3, Çatalpınar'da 1, Kabataş'ta 1 ve Kumru'da 1 olay olmak üzere toplam 6 faili meçhul otodan hırsızlık olayına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Ş.T., E.A. ve A.S. isimli 3 zanlı, 4 Ekim'de Çamaş ilçesinde hırsızlıkta kullandıkları araç ve malzemeler ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahısların bağlantılı oldukları suça konu malzemeleri satın alan 9 şahıs da yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin sağlanması maksadıyla faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik faaliyetlere aralıksız devam edileceği vurgulandı. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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