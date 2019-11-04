Ordu'da 62 kişiye kabahat cezası

Ordu'da açıktan alkol tüketen, kumar ve etrafa rahatsızlık verenlere Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılıyor.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 27 Ekim-3 Kasım 3019 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 62 şahsa Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.



Buna göre 8 şahsa dilencilik, 2 bayana fuhuş yapmaktan, 26 şahsa açıktan alkol tüketmek, 1 şahsa kumar, 10 şahsa sarhoşluk, 4 şahsa gürültü, 2 şahsa rahatsız etme, 1 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 1 şahsa kimlik bildirmeme, 4 şahsa bahis ve şans oyunlarından, 2 şahsa silah kanununa muhalefetten ve 1 işletmeye çalışanlarının kimlik bildiriminde bulunmama suçlarından idari işlem yapıldı.



Öte yandan aynı tarihlerde değişik suçlardan aranması olan 28 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA