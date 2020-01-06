Haberler » 3. Sayfa » Ordu'da 660 araca aşırı hız cezası - Haberler

Ordu'da 660 araca aşırı hız cezası

Ordu'da 30 Aralık 2019 ile 05 Ocak 2020 tarihleri arasında polis sorumluluk alanında yapılan trafik denetimlerinde 660 araç sürücüsüne aşırı hız cezası kesildi.

06.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:30 Ordu'da 660 araca aşırı hız cezası
'da 30 2019 ile 05 Ocak 2020 tarihleri arasında polis sorumluluk alanında yapılan trafik denetimlerinde 660 araç sürücüsüne aşırı hız cezası kesildi.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde, 29 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 14 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 11 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 37 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 660 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 43 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 8 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 8 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.

Denetimlerde 29 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 62 araç trafikten men edildi. - ORDU

Aralık, Polis, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:44   Antep Sofrası, markalaştı - Haberler
13:40   Uzaya giden ilk İngiliz astronot: Uzaylılar belki de aramızdalar, onları göremiyoruz - Haberler
13:38   ABD-İran ara bulucusu Japonya Başbakanı Abe'den ilk açıklama - Haberler
13:31   Cezaevinden firar etti - Haberler
13:29   Bursa'da soba zehirlenmesi: 1 ölü - Haberler
13:02   İran Hava Kuvvetleri Komutanı: Trump'ın ölümü bile Süleymani'nin intikamı için yeterli olmayacak - Haberler
12:43   Çocuğu olmadığı için eşinin üzerine kuma getirdiği kadın, 1 haftada 70 bin TL dolandırdı - Haberler
12:15   Hamaney'in danışmanı, Amerikan televizyonundan tehdit etti: Askeri tesisleri hedef alacağız - Haberler
12:10   Finlandiya Başbakanı Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi - Haberler
11:49   İstanbul'un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye bedel - Haberler
6.01.2020 13:54:06