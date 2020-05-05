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Ordu'da 81 yaşında bir kişi emekli maaşını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Ordu'da yaşayan Bekir Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşını bağışlayarak destek oldu.

Ordu'da 81 yaşında bir kişi emekli maaşını
05.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:34
Ordu'da yaşayan Bekir Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşını bağışlayarak destek oldu.
Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesinde oturan 81 yaşındaki Kılıç, emekli maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya kararı verdi.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayıp kampanyaya bağış yapacağını söyleyen Kılıç, 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yardım talep etti.
Kılıç, evine gelen jandarma ekiplerine, bir zarfa koyduğu maaş tutarı olan 2 bin 200 lirayı teslim etti.
Jandarma görevlileri, parayı kampanya kapsamında açılan hesaba yatırdıktan sonra dekontunu Kılıç'a teslim etti.
Vali Yavuz'dan teşekkür
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bekir Kılıç'a teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına emekli maaşını bağışlayan Bekir Kılıç amcamıza binlerce teşekkür ediyorum. Kendisi örnek bir davranış sergilemiştir. Bekir amcamızın yapmış olduğu bu davranışın durumu iyi olan hayırsever insanlarımıza örnek olmak olmasını diliyorum. Telefonla aradım, kendisini de tebrik ettim. Bu milleti kim yenebilir ki?"

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Bekir Kılıç, Ordu, Güncel, Haber

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