Ordu'da AK Parti Adayı Güler'e Çoşkulu Karşılama

AK Parti'nin Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler
, havalimanında partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Güler için havalimanında karşılama töreni düzenlendi.
Partililerin yoğun katılımı ile karşılanan Güler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sevgi ve coşkuya layık olmaya çalışacaklarını söyledi.
Günlerden cuma olduğunu ve böylesine güzel bir günde bir sefer başlattıklarını anlatan Güler, şunları söyledi:
Sevgi hareketi
"Bu bir sevgi hareketi. Sevgiyi büyütmeye geldim. İnşallah şehrimizde sevgiyi, kardeşliği merkeze alarak, kardeşlik türküleri söyleyerek bir kalkınma hareketi başlatacağız. Bunun temelinde gönül, sevgi var ve aynı zamanda coşku ve inanç var. Dolayısıyla biz bir gölgenin gölgesiyiz ve bu çalışmayı birlikte yapacağız. Proje zaten bizim meselemiz. Bunu zaten birikimimizle halledeceğiz. Fakat temel mesele sevgi ve bir gönül hareketi, bir gönül köprüsü kurmaya geldik. Bir sevdayı coşku haline getirmeye geldik."
Güler, Ordu'nun harikulade bir şehir olduğuna işaret ederek, "Son derece itibarlı bir şehir. Bu güzelliği ve itibarı daha da büyütmeye geldik. Onun için bu bir sevda hareketidir, bu bir seferdir. Bu seferi bugün cuma günü başlatıyoruz. Allah bizi mahcup etmesin." dedi.
Bir gazetecinin sorusu üzerine Güler, "Sadece AK Parti'nin birliği, beraberliği değil, bir bütünün beraberliği bu. Bir Ordu hareketi bu. Aynı zamanda da 'ben' yok, hatta 'biz' yok, 'siz' var. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bunun manasını düşünerek hareket edeceğiz." diye konuştu.
"Biz, bir şey olmaya gelmedik, bir şey yapmaya geldik." diyen Güler, yapacakları ilk şeyin gönül olduğunu, projelerin ise normal işler olduğunu kaydetti.
Güler, havalimanı önünde parti otobüsünde, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız
, Metin Gündoğdu
ve Ergun Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve teşkilat mensupları ile gelen kalabalığı selamladı.
Kendilerini yağmurlu bir günde yalnız bırakmayan kalabalığa teşekkür eden Güler, "Allah bizi mahcup etmesin." dedi.
Mehmet Hilmi Güler,Fatih Dönmez,Ordu
07 Aralık 2018 Cuma 12:24