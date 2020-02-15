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Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı.

15.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:50Ordu'da akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü
'nun ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı.
İlçe merkezi girişinde yol kenarında bulunan istasyonun alt kısmındaki duvar, belirlenemeyen nedenle çöktü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
, istasyondaki gaz sızıntısı ve patlama riskine karşı yolu ulaşıma kapattı. Söz konusu güzergahı kullanan araçlar, farklı mahalle yollarına yönlendirildi.
Ekipler, tedbir amacıyla çevredeki evleri de boşalttırdı.
Gaz kaçağının kontrolü için Samsun'dan gelen teknik ekip, istasyonda çalışma başlattı.

Polis, Çamaş, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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