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Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı

ORDU'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen heyelanda, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü.

15.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:17Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı

ORDU'nun ilçesinde meydana gelen heyelanda, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yolu ulaşıma kapatırken, istasyon çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

İlçeye bağlı Örmeli Mahallesi'ndeki yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunu çevreleyen istinat duvarı, meydana gelen heyelan sonucu çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası riske karşı istasyondaki yakıtı başka tankerlere nakletme çalışması başlattı, yol ise iş makinesiyle ulaşıma kapatıldı. Çalışmaların sürdüğü akaryakıt istasyonu çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Polis ekiplerinin, çevrede güvenlik önlemi aldığı bölgeye, AFAD ekiplerinin de gelmesi bekleniyor.



İtfaiye, Çamaş, Güncel

Kaynak: DHA

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