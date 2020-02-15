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Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı (2)

İNCELEMELER SÜRÜYOROrdu'nun Çamaş ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi'nde, akaryakıt istasyonu istinat duvarının çökmesinin ardından itfaiye ve AFAD ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.

15.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:46Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı (2)

İNCELEMELER SÜRÜYOR

'nun ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi'nde, akaryakıt istasyonu istinat duvarının çökmesinin ardından itfaiye ve AFAD ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor. Firmanın teknik sorumlusu Necdet Sarıkaya gerekli tedbirlerin alındığını ve herhangi bir tehlikeli durum olmadığını belirterek, "Ekiplerimizi ve müteahhit firmamızı yönlendirdik. Yakıt tankı düzgün, kontrollü bir şekilde çöktü. Şu anda bir tehlike arz etmiyor. Tehlike olma ihtimaline karşı yarına kadar güvenlik önlemleri alacağız" dedi.

EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Öte yandan ilçe merkezine ulaşımı sağlayan yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ulaşım alternatif yoldan sağlanırken, boşaltılan binalarda oturan vatandaşlar ise, evlerine geri döndü.



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Kaynak: DHA

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