Ordu'da 'Akıllı Şehir' Dönemi Başlıyor

Kaynak: DHA

ORDU Büyükşehir Belediyesi, Turkcell ve Huawei ile Akıllı Şehir İşbirliği protokolü imzaladı. Ortak işbirlikleriyle kentin, tarım, ulaşım, enerji, park ve benzeri alanlarda teknolojik çözümler geliştirileceği belirtildi.Türkiye'nin dijital dönüşümü için çalışmalarını yaygınlaştıran Turkcell, Ordu'da önemli bir işbirliğine daha imza attı. Turkcell ve Huawei ile Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Ordu'nun dünyanın en akıllı şehirler sıralamasında bir üst lige çıkarılması hedefleniyor. Turkcell ve Huawei kentte, tarım, ulaşım, enerji, park ve benzeri alanlarda yapılacak ortak işbirlikleriyle teknolojik çözümler geliştirecek.'KARARLI VE İNANÇLI ADIMLAR ATIYORUZ'Protokol imza törenine katılan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, güçlü şebekemizle mobil ve sabit iletişim altyapısının yanında akıllı şehir projelerinde de uçtan uca çözümler sunuyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Şehir Vizyonu'na Turkcell olarak katkı sağlamak konusunda kararlı ve inançlı adımlar atıyoruz. İmzaladığımız bu protokol de bu yolculuğun ortak atılacak ilk adımlarından biri. Amacımız Ordu'yu, düşünen, üreten ve yarışan bir şehir haline getirmek. Akıllı Şehirler projesini devreye alarak Ordu'yu gerek üretim gerek yaşam kalitesinde bambaşka bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Ordulu bal üreticileri artık akıllı kovanlarda daha verimli ve kaliteli bal üretimi gerçekleştirecek. Fındık üreticileri de gelişmiş teknoloji çözümleriyle tanışacak. Yeni teknolojilerle donanan verimliliği artıran çözümlerimizle Ordu halkına kusursuz bir deneyim yaşatırken, sağladığımız tasarruflarla da kaynak verimliliğini maksimum düzeye çıkaracağız" dedi.'İLETİŞİMDE VERİMLİLİK SUNMAYI HEDEFLİYORUZ'Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da anlaşmayı önemsediklerini kaydederek, "Akıllı şehirler projesi, ülke genelinde hükümetimizin de desteklediği konuların başında geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuya hassasiyet gösteriyor ve öncülüğü sahipleniyor olmanın gururunu yaşıyoruz. İki teknoloji devinin desteğiyle hayata geçirilecek çalışmalarla Ordu halkına hem kaliteli yaşam ve hem de iletişimde verimlilik sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.'FARKLILAŞMAYI YARATMAYI TEMEL AMAÇ EDİNDİK'Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ise, Türkiye'nin dijitalleşmesi ve akıllı şehirlerin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak şunları söyledi:"Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak 25 yıldır halkımıza ve müşterilerimize en son teknolojiyi her zaman kaliteli bir şekilde sunmayı hedefledik. Bugün, yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler artık bütün endüstrileri, insanların yaşam şekillerini ciddi anlamda etkiliyor. Tabii ki bu noktada akıllı şehir vizyonu da bu teknolojileri birleştirerek şehirlerimizde, hayatları kolaylaştırmak, yöneticilerin iş yapış şekillerini daha kolay hale getirmek ve verimliliği artırmak için oldukça önemli bir inisiyatif sunuyor. Bu kapsamda biz de Turkcell olarak, akıllı şehir vizyonumuzla şehirleri akıllandırıp, orada farkı, farklılaşmayı yaratmayı temel amaç edindik."KENT 5G İLE DONATILACAKHuawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zhang Xiaolong da, "Gerçekleştirdiğimiz protokol, Ordu'nun 5G teknolojileriyle donatılarak daha da akıllı hale gelmesini sağlayacak ve Ordu halkının en son teknolojinin imkanlarından sonuna kadar faydalanarak konforlu bir yaşam sürmesine vesile olacak. Geleceğin çözümlerini geliştirerek, katma değer yaratan işlerde işbirliğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.AKILLI ÇÖZÜMLER SUNULACAKTurkcell, projenin uygulanması için gerekli sabit genişband (FBB), mobil genişband (MBB) ve NB-IOT bağlantı hizmetleri ile veri merkezleri vasıtasıyla bulut bilişim hizmetlerini de sağlayacak. Huawei ise proje çerçevesinde akıllı ulaşım, akıllı su ve akıllı park çözümleri de dahil olmak üzere birçok alanda dikey çözümler sağlayan ürünlerinin teminini yapacak. Proje kapsamında parklara kurulması planlanan güneş enerjisi ile çalışan çevre dostu direkler sayesinde, güven çemberi oluşturulacak ve çocuklar aileleri tarafından izlenebililip daha güvenli alanlarda oyun oynayabilecek. Yine proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan hasta ve yaşlı takip çözümü sayesinde de hasta ve yaşlı yakınları her an sevdiklerinden haberdar olabilecek.AKILLI KOVANÖte yandan Turkcell'in Akıllı Tarım çözümlerinden Akıllı Kovan sayesinde Ordulu bal üreticileri kovan ile ilgili sıcaklık, nem ve konum bilgilerini takip ederek bal verimini artırabilecek. Yine bir Akıllı Tarım çözümü olan Turkcell Filiz sayesinde ise Ordu'nun fındık üreticileri bahçelerinin su ihtiyacı ve hastalık durumu bilgileri ile ziraat mühendislerinin önerilerine kolayca ulaşabilecek. Sunulacak olan Akıllı Sulama çözümleriyle ise sulama sistemleri uzaktan yönetilebilir hale gelecek ve tasarruf sağlanacak. - Ordu