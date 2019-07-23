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Ordu'da akraba kavgası: 2 ölü

Ordu'nun Akkuş'un ilçesinde çıkan kavgada bir kişi önce akrabasını vurdu, ardından kendi canına kıydı.

23.07.2019 23:10 Ordu'da akraba kavgası: 2 ölü
Ordu'nun Akkuş'un ilçesinde çıkan kavgada bir kişi önce akrabasını vurdu, ardından kendi canına kıydı.

Olay, bu akşam saatlerinde Kızılelma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olduğu öğrenilen Harun Ç. ile Üzeyir K. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken Harun Ç. Üzeyir K.'yi silahla vurdu. Üzeyir K. olay yerinden hayatını kaybederken Harun Ç.'nin ise aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

Acı tesadüf

Yaşanan bu cinayet olayından 17 yıl önce Üzeyir K.'nin babasının Harun Ç.'nin babasını öldürdüğü öğrenilirken olayın ise kan davası olmadığı ve acı tesadüf olduğu ifade edildi. - ORDU

Akkuş, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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