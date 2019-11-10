Haberler » Spor » Ordu'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı - Spor

Ordu'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı

ORDU'da, Amatör Futbol 1'inci Lig'inde, 1-1 biten Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor karşılaşması sonrası futbolcular arasında kavga çıktı.

10.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:00Ordu'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı

ORDU'da, Amatör 1'inci Lig'inde, 1-1 biten Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor karşılaşması sonrası futbolcular arasında kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği kavgada, 2 futbolcu yaralandı.

'nun Altınordu ilçe stadında, Amatör Futbol 1'inci Lig'inde, Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor karşı karşıya geldi. 1-1- biten maçın ardından futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada futbolcular tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Polisin müdahale ettiği kavgada, Kabadüz Belediyesporlu 2 futbolcu aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı futbolcular, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kabadüz, Futbol, Ordu, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:18 Futbol: TFF 1. Lig
21:09 TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altınordu: 0
21:12 Marcao ikinci kez baba oldu!
21:10 Golf Turkish Open şampiyonu Hatton oldu
21:10 Beşiktaş çıkışını sürdürdü
20:46 Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki!
20:33 Caner, Avcı'nın kararını beğenmedi!
19:44 Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan açıklama: Maça konsantreydim, farkına varmadım
19:11 Diaby'ye maçtan önce 200. gol plaketi
19:05 Abdullah Avcı, takımının başında sahaya çıktı!
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 21:21:06