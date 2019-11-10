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Ordu'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı

Ordu'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandıORDU'da, Amatör Futbol 1'inci Lig'inde, 1-1 biten Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor karşılaşması sonrası futbolcular arasında kavga çıktı.

10.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:40
'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı
ORDU'da, Amatör 1'inci Lig'inde, 1-1 biten Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor karşılaşması sonrası futbolcular arasında kavga çıktı. Polisin müdahale ettiği kavgada, 2 futbolcu yaralandı.
Ordu'nun Altınordu ilçe stadında, Amatör Futbol 1'inci Lig'inde, Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor karşı karşıya geldi. 1-1- biten maçın ardından futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada futbolcular tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Polisin müdahale ettiği kavgada, Kabadüz Belediyesporlu 2 futbolcu aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı futbolcular, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ordu'da, amatör maçta çıkan kavgada 2 futbolcu yaralandı

Kabadüz, Futbol, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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