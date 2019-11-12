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Ordu'da amatör maçta kavgaya karışan 9 futbolcuya ceza

Ordu 1. Amatör Lig'de hafta sonu Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor arasında oynanan maçta kavgaya karıştığı tespit edilen 9 oyuncuya "spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri" uygulandı.

12.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:34Ordu'da amatör maçta kavgaya karışan 9 futbolcuya ceza
1. Amatör Lig'de hafta sonu Belediyespor ile Dolunayspor arasında oynanan maçta kavgaya karıştığı tespit edilen 9 oyuncuya "spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri" uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim'de Altınordu Tesislerinde Kabadüz Belediyespor ile Fatsa Dolunayspor arasında oynanan Ordu 1. Amatör Lig futbol müsabakasının bitiminde saha içinde her iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandığı belirtildi.
Müsabakada görevli ekiplerin araya girerek olayın daha da büyümesini engellediği aktarılan açıklamada, "Arbede sonucu yaralanan 3 oyuncunun gerekli tedavileri yapılmak üzere 112 unsurları ile hastaneye intikali sağlanmış, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Yaşanan arbedenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünce gerekli tespitlerin yapıldığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Her iki takımdan 9 oyuncuya Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat doğrultusunda, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince 'Spor Müsabakalarını Seyirden Yasaklama Tedbiri' uygulanmıştır. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

Kabadüz, Fatsa, Ordu, Spor

Kaynak: AA

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