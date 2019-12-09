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Ordu'da apartmandaki yangın paniğe neden oldu

ORDU'da 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

09.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:47Ordu'da apartmandaki yangın paniğe neden oldu

ORDU'da 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ilçesine bağlı, Şahincili Mahallesi 653 Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki Hasan Çalışkan'a ait dairede saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri farkedenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Elektrik ve doğal gazın kesilerek önlem alındığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Sokakta paniğe neden olan yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Altınordu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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