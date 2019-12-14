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Ordu'da araçlar, buz tutan yolda kaldı, gölet dondu

Ordu'da araçlar, buz tutan yolda kaldı, gölet donduORDU'nun Kabadüz ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'ndaki gölet dundu.

14.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:36
'da araçlar, buz tutan yolda kaldı, gölet dondu
ORDU'nun ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Yaylası'ndaki gölet dundu. Buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili oluyor. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Çambaşı Yaylası'nda bazı araçlar, buz tutan yolda kaldı. Yolda kalan TIR, başka bir TIR tarafından yol kenarına çekildi. Turnalık mevkiinde ise Çambaşı gölü döndü. Vatandaşlar donan gölü seyrederek, fotoğraf çekti.
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ORDU (DHA)
Ordu'da araçlar, buz tutan yolda kaldı, gölet dondu

Çambaşı Yaylası, Kabadüz, Çambaşı, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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