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Ordu'da aralarında kamu çalışanlarınında olduğu organize suç örgütüne operasyon

Ordu'da aralarında kamu çalışanlarınında olduğu organize suç örgütüne operasyon Gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i serbest bırakıldı, 20'si adliyeye sevk edildiORDU - Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye...

05.09.2019 10:52
Ordu'da aralarında kamu çalışanlarınında olduğu organize suç örgütüne operasyon
Gözaltına alınan 31 şüpheliden 11'i serbest bırakıldı, 20'si adliyeye sevk edildi
ORDU - Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, organize suç örgütüne yönelik 2 Eylül tarihinde Ordu'nun Ünye, Fatsa, Aybastı ilçelerinde ve Ankara'da eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyon kapsamında, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu ve gözaltı kararı bulunan 32 şüpheliden 31'i, düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirildi.
Şüphelilerden 11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişinin ise firari olduğu bilgisine ulaşıldı. Nezarette tutulan diğer 20 şüpheli ise, ifadeleri alınmak üzere güvenlik ekiplerinin eşliğinde Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan aralarında biri kadın da olan 20 şüpheliden birinin bacağından yaralı olması ve güçlükle kol değneklerinin yardımıyla yürüdüğü görüldü.
Ordu'da aralarında kamu çalışanlarınında olduğu organize suç örgütüne operasyon

Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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