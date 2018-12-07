Ordu'da Aranan 10 Kişi Yakalandı

Ordu
'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamayla aranan 10 kişinin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığınca okul ve kurs binalarının çevreleri ile okul servis araçları, halkın yoğun olarak bulunduğu parklar ve civar işletmelerde "Huzurlu Parklar
ve Okul Önleri" adıyla genel uygulama yapıldı.
Uygulamada, 5 bin 952 kişinin kimlik sorgusu yapıldı ve 101 okul önü, 76 park ve bahçe, 12 metruk bina kontrol edildi.
Yapılan kontroller sonucunda arandığı tespit edilen 10 kişi yakalandı.
Trafik yönünden de 2 bin 666 aracın kontrol edildiği uygulamada, 63 araçla ilgili 14 bin 333 lira cezai işlem uygulandı, 25 araç ise trafikten men edildi.
Açıklamada, kamu düzeninin ve huzurunun devamı, genel emniyet ve asayiş hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi maksadıyla yapılan güven ve huzur uygulamalarına devam edileceği kaydedildi.
Huzurlu Parklar,Jandarma,Ordu
07 Aralık 2018 Cuma 18:44