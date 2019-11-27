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Ordu'da aranan 10 şahıs bir günde yakalandı

Ordu'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi bir günlük operasyonda yakalandı.

27.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:34Ordu'da aranan 10 şahıs bir günde yakalandı
'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi bir günlük operasyonda yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması maksadıyla 26 Kasım 2019 tarihinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda 1 cinsel saldırı-taciz, 1 mala zarar verme, 1 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 1 kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 2 bakaya-yoklama kaçağı, 2 karşılıksız çek, 1 çocuğun soy bağını değiştirme, 1 borçlunun ödeme şartının ihlali suçlarından aranan 10 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanırken 10 şahsa ayrıca Kabahatler Kanunu uyarınca 10 bin 647 lir idari yaptırım uygulandı.

Yetkililer, emniyet ve asayişin sağlanması maksadıyla aranan şahısların yakalanmasına ve adalete teslim edilmelerine yönelik kontrol ve denetimlerimiz kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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