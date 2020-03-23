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Ordu'da aranan 12 kişi cezaevinde

Ordu'da geçen hafta yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

23.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:46
Ordu'da aranan 12 kişi cezaevinde
Ordu 'da geçen hafta yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

16-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 11 kadına fuhuş yapmaktan, 26 şahsa açıktan alkol tüketmekten 8 şahsa dilencilikten, 3 şahsa sarhoşluktan, 4 şahsa rahatsız etmekten, 1 şahsa havai fişek atmaktan, 1 şahsa, usulsüz av malzemesi satışı yapmaktan ve 2 şahsa yasadışı bahis oynamaktan ceza uygulandı.

Aynı uygulamada toplamda değişik suçlardan aranması olan 40 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : 22 Mart, Huzur, Ordu, 3. Sayfa

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