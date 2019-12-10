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Ordu'da aranan 33 şahıs barlarda yakalandı

Ordu'da çeşitli suçlardan araması olan şahıslar barlarda yakalandı.

10.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:06Ordu'da aranan 33 şahıs barlarda yakalandı
'da çeşitli suçlardan araması olan şahıslar barlarda yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 7 2019 tarihinde Altınordu ilçesinde bulunan barlara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 78 iş yerinde 964 şahıs kontrol edildi. 3 şahsa adli işlem yapılırken, 2 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 5 adet 9 mm fişek, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet muşta ele geçirildi.

Aynı aramalarda değişik suçlardan aranması olan 33 şahıs yakalanırken 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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