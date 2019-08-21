Haberler» Güncel» Haber

Ordu'da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan 4 kişi yaralandı.

21.08.2019 23:05
Ordu'da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan 4 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, C.Ç., F.Ç., C.Ç. ve G.A. tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılardan C.Ç., F.Ç. ve C.Ç. 112 acil servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine getirilirken G.A. ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sedye ile taşınan yaralılardan 1'isinin 'bu iş kan davası meselesi oldu' demesi ise dikkat çekti. Yaralılar hastanelere yoğun güvenlik önlemi altında getirilirken özel harekat polis ekipleri de tedbir amaçlı önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Selim Kuşcu/İHA)
Ordu'da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

Gölköy, kavga, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:57   Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
23:56   Yemen Cumhurbaşkanı'na "koalisyon güçleriyle ilişkilerini gözden geçir" çağrısı
23:56   "Bir insanın hedefleri boyu kadar olmamalı"
23:55   Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
23:54   Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı
23:54   Çanakkale'de 249 kaçak göçmen yakalandı
23:54   SULTANBEYLİ'DE KAMYONUN MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİYİ EZME ANI KAMERADA