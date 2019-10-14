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Ordu'da arı kovanında esrar ele geçirildi

Ordu'nun İkizce ilçesinde arı kovanı içerisinde 1 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

14.10.2019 16:12Ordu'da arı kovanında esrar ele geçirildi
Ordu'nun İkizce ilçesinde arı kovanı içerisinde 1 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İkizce İlçe Emniyet Amirliği görevlilerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapmış oldukları çalışmalar neticesinde M.T. isimli şahsın İkizce ilçesi Düzmeşe Mahallesi'ndeki ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada arı kovanı içerisine gizlenmiş 21 poşet halinde daralı 1 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. İkamet sahibi M.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - ORDU

İkizce, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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