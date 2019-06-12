Ordu'da asırlık cami restore ediliyor

Ordu
'nun Gülyalı
ilçesinde kesme yaştan yaklaşık 129 yıl önce inşa edilen Merkez
Camisi, aslına uygun restore ediliyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun tarihini gün yüzüne çıkaracak çalışmaların destekçisi olacağını söyledi.
Büyükşehir olarak kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacaklarını belirten Güler, "1890-1900 yıllarında Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'nde kesme taştan iki katlı olarak yapımı gerçekleştirilen Merkez Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Aslına uygun onarılacak camimizde çalışmaları önümüzdeki ay tamamlayacağız." dedi.
Güler, kentin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkarak geleceğe taşınması için tüm imkanlarını seferber edeceğini vurgulayarak, "Tarihi eserleri yaşatmak önemli. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde bulunan tarihi ve kültürel miraslara sahip çıkıyoruz. Tarihi mirasları geleceğe taşımak için gayretlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.
Camideki çalışmalara ilişkin bilgi veren Güler, şunları kaydetti:
"İç ve dış kısımları orjinaline uygun onarılacak caminin çatısı ve zemini tamamen söküldü. Kesme taştan olan yapı kumlama işlemi yapılarak temizlendi. Caminin minaresinde yenileme çalışmaları tamamlandı. Çevre düzenlemeleri ile birlikte Merkez Camisi'nde şadırvanın da yenilenmesiyle restorasyon çalışmalarını önümüzdeki ay tamamlamayı amaçlıyoruz."
Kaynak: AAGülyalı
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