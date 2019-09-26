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Ordu'da 'ayrımcılık ve nefret' konulu eğitim

Ordu'da, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarına 'ayrımcılık ve nefret' konulu eğitim verildi.

26.09.2019 13:12Ordu'da 'ayrımcılık ve nefret' konulu eğitim
Ordu'da, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarına 'ayrımcılık ve nefret' konulu eğitim verildi.

İnsan haklarına saygının geliştirilmesi, ayrımcılığın önüne geçilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının yerleştirilmesi amacıyla Ordu ve Giresun illerinde yürütülen proje kapsamında eğitimler verilmeye devam ediyor. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği tarafından, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu ve Ordu Barosu ortaklığında yürütülen ve İsveç Konsolosluğu Türk-İsveç İşbirliği Biriminin desteklediği 'Ayrımcılığa karşı sivil toplum ve yerel medya iş birliği' projesi kapsamında, 'medyada nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele eğitimi' gerçekleştirildi.

Ordu'da farklı çalışma alanlarından sivil toplum kuruluşları, temsilcilerinin ve gazetecilerin katıldığı eğitimde, Proje Koordinatörü ve Ordu Kadını Güçlendirme Derneği Genel Sekreteri Aysun Aydın tarafından katılımcılara yönelik, ayrımcılık kavramının tarihsel gelişimi ve güncel biçimleri konusunda sunum gösterisi gerçekleştirildi. Eğitimde ayrımcılığın sadece kanunlarla önlenemeyeceğine vurgu yapılırken, ayrımcılığa bağlı olarak ortaya çıkan nefret söylemi ve nefret suçlarının toplumsal farkındalık buna bağlı olarak toplumsal dönüşümle mümkün olabileceğine dikkat çekildi.

Nisan ayında başlayan ve bu yıl sonuna kadar devam edecek olan proje ile Ordu ve Giresun illerinde altı çalıştayın yapılması ve bunların sonucunda 'Yerel medyada cinsiyet eşitliği sözleşmesi' ve 'Yerel medyada çocuk koruma politikası' oluşturmak hedefleniyor.

Program kapsamında katılımcılara farklı konularda eğitimler de verildi. - ORDU

Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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