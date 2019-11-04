Haberler » Güncel » Ordu'da balkon çöktü: 1 yaralı

Ordu'da balkon çöktü: 1 yaralı

ORDU'da inşaat halindeki evinin balkonu çöken Burhan Ocak (64) yaralandı.

04.11.2019 18:10Ordu'da balkon çöktü: 1 yaralı

ORDU'da inşaat halindeki evinin balkonu çöken Burhan Ocak (64) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Burhan Ocak, yeni yaptırdığı tek katlı evinin inşaat halindeki balkonu, betondaki kalıpları söktüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken beton bloklar arasında kalan Ocak, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ocak, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ocak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma. olayla ilgili soruşturma başlattı.



Yıldızlı Mahallesi, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:17 Ahmet Altan cezaevinden tahliye edildi
00:13 Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi
00:00 Nazlı Ilıcak tahliye edildi
23:59 Mehmet Akif Ersoy'un hayatı tiyatro sahnesinde
23:56 Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın
00:13 Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi
23:56 Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı: İçeride kalanları Allah kurtarsın
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
5.11.2019 00:22:22