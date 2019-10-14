Haberler » 3. Sayfa » Ordu'da 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımına 1 gözaltı

Ordu'da 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımına 1 gözaltı

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada olumsuz paylaşımlar yapan ve 'terör propagandası yaptığı' iddia edilen yabancı uyruklu 1 kişiyi gözaltına aldı.

14.10.2019 16:56Ordu'da 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımına 1 gözaltı
Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada olumsuz paylaşımlar yapan ve 'terör propagandası yaptığı' iddia edilen yabancı uyruklu 1 kişiyi gözaltına aldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya siteleri üzerinde yapılan sanal devriye çalışmaları kapsamında suç unsuru paylaşım ve yorum yaptığı tespit edilen Altınordu ilçesinde ikamet kaydı bulunan yabancı uyruklu B.A.A.A. isimli şahsa, terör örgütü propagandasını yapmak(PKK/KCK), Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından adli işlem yapıldı. - ORDU

Barış Pınarı Harekatı, Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:15 Çanakkale'de 242 mülteci yakalandı
18:13 TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral...
18:11 Antalya'da Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi: 4 yaralı
18:16 Alıcı kılığına giren jandarmadan uyuşturucu satıcısına suçüstü
18:08 Sinop'ta ev sahibi-kiracı kavgasında kan aktı
18:12 - Artvin'de fuhuş operasyonu: 33 kadın sınırdışı edildi
18:06 Isparta'da 900 kilo kerevit ele geçirildi
14.10.2019 18:23:33