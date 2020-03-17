Ordu'da basın kuruluşlarına dezenfekte çalışması yapıldı
Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
17.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:52
Ordu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kentteki televizyon, gazete, radyo ve ajans temsilciliklerinde dezenfekte çalışması yapıldı.
Belediye ekiplerince titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında basın kuruluşlarının haber merkezi, stüdyo ve matbaaları dezenfekte edildi.
19 Eylül Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Erişen, yapılan çalışmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Görevini yerine getiren basın mensuplarının çalışma ortamının hijyenik hale getirilmesine katkı sunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.
Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kentteki televizyon, gazete, radyo ve ajans temsilciliklerinde dezenfekte çalışması yapıldı.
Belediye ekiplerince titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında basın kuruluşlarının haber merkezi, stüdyo ve matbaaları dezenfekte edildi.
19 Eylül Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Erişen, yapılan çalışmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Görevini yerine getiren basın mensuplarının çalışma ortamının hijyenik hale getirilmesine katkı sunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Altınordu Belediyesi, Altınordu, Ordu, Güncel
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