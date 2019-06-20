20.06.2019 14:22
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Ordu'da belediye meclis üyesi kazada öldü

Ordu

ORDU'da girdiği virajda takla atan otomobilin sürücü Perşembe Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Ersin Alp (36), hayatını kaybetti.

ORDU'da girdiği virajda takla atan otomobilin sürücüPerşembeBelediyesi CHP'li Meclis Üyesi Ersin Alp (36), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerindeAltınorduilçesi Kumbaşı Mahallesi balıkçı barınağı mevkiindeKaradeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Perşembe-Ordukarayolunda seyir halindeki Ersin Alp yönetimindeki 52 GS 387 plakalı otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarpıp, takla attı. Sürücü Alp olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ersin Alp'in cenazesi, otopsi içinOrdu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Alp'in olay yerine gelen yakınları gözyaşlarıyla ağıt yaktı.
Direksiyonda kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtilen Alp'in Perşembe Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi olduğu bildirildi.


- Ordu
Kaynak: DHA
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