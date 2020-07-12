Ordu’da bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen, bıçakların da kullandığı olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri ile bekçi sevk edildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 25 kişi, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.