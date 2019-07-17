17.07.2019 11:53
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Ordu'da bıçaklı kavga: 7 yaralı

Ordu

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde asker eğlencesi dönüşü bir araya gelen O.Y. (20) ve T.G. (35) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bu kişilerin arkadaşları ve yakınları S.G. (27), M.O. (23) ile K.Y. de (23) olaya karıştı.
Olay yerinden geçen M.K. (37) ve K.Z, (35), kavgayı ayırmaya çalıştı.
Bıçakla yaralanan bu kişiler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı.
Durumu ağır olan iki kişi ise Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Fevzi Çakmak Mahallesi, Ünye, Ordu, Güncel

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