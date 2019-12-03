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Ordu'da bıçaklı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kadın hayatını kaybetti.

03.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:06Ordu'da bıçaklı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
'nun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir (20), Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine genç kız, olay yerine gelen ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Karın ve göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Özdemir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi.
Hastane önünde yaşanan kalabalık nedeniyle polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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