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Ordu'da bin 500 rakımlı yayladaki göl buz tuttu

Ordu'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki göl buz tuttu.

05.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:30 Ordu'da bin 500 rakımlı yayladaki göl buz tuttu
'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki göl buz tuttu.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından denize 70 kilometre uzaklıkta, ilçesindeki bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yayladaki doğal gölün buz tuttuğunu gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirirken bazıları ise bölgede piknik yaptı.
Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylada kar yağışının ardından tadına doyulmaz manzara ortaya çıktığını belirterek, vatandaşların da bu kartpostallık görüntüyü fotoğrafladığını söyledi.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinden dolayı yayladaki doğal gölün buz tutuğunu ifade eden Geçtan, büyük bölümü buz tutan gölün vatandaşların da ilgisini çektiğini aktardı.
Gölün çevresinde piknik yapan Hakkı Yenilmez ise ailesiyle yaylaya geldiklerini kaydederek, gölün buz tuttuğunu görünce çok şaşırdıklarını dile getirdi.

Perşembe Yaylası, Aybastı, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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