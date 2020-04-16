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Ordu'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

16.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:01
Ordu'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Ordu 'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiğdem Mahallesi'nde Davut Uysal'a ait iki katlı binanın birinci katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen Abdüssamet, Melih ve Miraç Efe Uysal, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavileri süren bu kişilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ünye, Ordu, Güncel
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