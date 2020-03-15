Ordu'da bir evin avlusunda gömülü ceset bulundu
Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir evin avlusunda gömülü erkek cesedi bulundu.
15.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:26
Ordu 'nun Ünye ilçesinde, bir evin avlusunda gömülü erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Pelitliyatak Mahallesi'nde, M.Ö'ye ait evin avlusunda arama yaptı.
Aramada, toprağa gömülü erkek cesedi bulundu.
Ceset, otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler yaptıkları incelemede, ev sahibi M.Ö'nün yurt dışında olduğunu belirledi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Pelitliyatak Mahallesi'nde, M.Ö'ye ait evin avlusunda arama yaptı.
Aramada, toprağa gömülü erkek cesedi bulundu.
Ceset, otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler yaptıkları incelemede, ev sahibi M.Ö'nün yurt dışında olduğunu belirledi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Güncel
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor