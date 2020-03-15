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Ordu'da bir evin avlusunda gömülü ceset bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir evin avlusunda gömülü erkek cesedi bulundu.

15.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:26
Ordu'da bir evin avlusunda gömülü ceset bulundu
Ordu 'nun Ünye ilçesinde, bir evin avlusunda gömülü erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Pelitliyatak Mahallesi'nde, M.Ö'ye ait evin avlusunda arama yaptı.
Aramada, toprağa gömülü erkek cesedi bulundu.
Ceset, otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler yaptıkları incelemede, ev sahibi M.Ö'nün yurt dışında olduğunu belirledi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Ünye, Ordu, Güncel

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