Haberler » Güncel » Ordu'da bir garip olay: 'Şiddet gördüğünü' söyleyen eş, 'seviyorum' diyen koca - Haber

Ordu'da bir garip olay: 'Şiddet gördüğünü' söyleyen eş, 'seviyorum' diyen koca

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Tuğba Yiğit İnce, 2017 yılında evlendiği kocasından şiddet görerek boşanma davası açtı.

04.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:16Ordu'da bir garip olay: 'Şiddet gördüğünü' söyleyen eş, 'seviyorum' diyen koca
'nun ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Tuğba Yiğit İnce, 2017 yılında evlendiği kocasından şiddet görerek boşanma davası açtı. Boşanma süresi içerisinde ve evlilik hayatı boyunca şiddet gördüğünü söyleyen genç kadın "Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum" diyerek yetkililere seslendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, son olarak boşanma aşamasındaki eşiyle buluştuğunda koluna darbe aldığını söyleyen genç kadın, "Ben 2017 yılında evlendim. 14 ay eşimle beraber yaşadım. 2 senedir ayrıyım. Boşanma davası açtım. Üç defa mahkemeye katıldım. Girdiğim üç mahkemede de boşanmak istediğimi söyledim. Ama hakim boşamıyor. Eşim, 'karım ve çocuğumu seviyorum' diyor. Ama sonunda bana şiddet uyguluyor. Elim ve vücudum olmak üzere her defasında ben ve çocuğum şiddete maruz kalıyoruz. Bu yüzden ailem ve ben tehdit almaktayız. Bu yüzden kendi memleketimi terk ettim. Şu an Ünye'de ve gittiğim yerde olsun hiç can güvenliğim yok. Bu konuda ne polis, ne savcı ne de hakim her hangi bir tedbir amaçlı ya da kesin bir karar almıyor. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım" dedi.

"Tehdit alıyorum"

Boşanmakta olduğu eşi tarafından tehdit aldığını söyleyen Tuğba Yiğit İnce, "Ben hala tehdit almaktayım. ve tehdit edildiğimin mesajlarını ise mahkemeye sunmuştum. Çocuğunu görmeye geldiğinde benimle en ufak bir muhatap olma ve üç saat boyunca çocuğunu gör diyorum. Çocuğunu iki dakika gördükten sonra benimle kavga etmeye başlıyor. Onu dinlemediğimde bu sefer şiddete başvuruyor. Ben bu konuda polise şikayette bulunuyorum fakat bir türkü bu konu hakkında en ufak bir karar alınamıyor" şeklinde konuştu.

"Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum"

Boşandığı eşi tarafından ölüm korkusu yaşayan genç kadın, "Ben kendimi korumak için Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine yaşıyorum. Orada eşim çocuğumu görmesi için bazen buluşuyoruz. Daha sonra kavga çıkınca polisi arıyoruz. Fakat telefon görüşmesi sonrası polisler onlardan yana oluyor. Mağdur olan benim ancak şiddeti sanki ben değilmişim gibi polis öyle davranıyor. Eniştem, halam, annem ve babama onlara karşıda şiddet uyguladı ve darp edildi. ve bizim boşanmamızla hiç bir alakaları olmadığı halde onlar suçlanıyor. Geçtiğimiz aylarda eşi tarafından öldürülen Emine Bulut gibi yada cinayete kurban giden kadınlar gibi ölmek istemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"Eşimi seviyorum, yuvamın yıkılmasını istemiyorum"

Eşi Rıdvan Yiğit ise "Ben eşimi seviyorum. Madem eşime şiddet uyguladım polis neden beni içeri almıyor. Halası ve eniştesi aramıza girerek eşimle beni görüştürmüyorlar. Madem eşime ve çocuğuma karşı bir şiddet uygulayacaktım sosyal medya üzerinden neden hala görüşelim. ve geçtiğimiz hafta çocuğumla eşime masraf ettim. Ben eşimle mutlu bir yuvam vardı. Yuvamın yıkılmasını istemiyorum. Eşime en ufak bir şiddet göstermedim. Ailemi yıkmaya çalışıyorlar. Bunu her defasında dile getirdim" açıklamasında bulundu. - ORDU

Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber
13:37 Kartalkaya'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Haber
13:32 Polisler engellilerle maç yaptı - Haber
13:31 AK Parti İl Başkanı İhsan Koca basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haber
13:31 Arguvan'da kış lastiği denetimi - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:05 Altın dedikodusunu duyan defineciler tepeyi köstebek yuvasına çevirdi
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 13:49:17