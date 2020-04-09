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Ordu'da bir kişi aracında tabancayla öldürülmüş bulundu

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi, aracında tabancayla öldürülmüş bulundu.

09.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:52
Ordu'da bir kişi aracında tabancayla öldürülmüş bulundu
Ordu 'nun Korgan ilçesinde bir kişi, aracında tabancayla öldürülmüş bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yukarıkozpınar Mahallesi'nde 3 çocuk babası Murat Azer'i (34) evine 100 metre mesafede aracında hareketsiz gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, vücuduna 3 kurşun isabet eden Azer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Azer'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, zanlıları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Korgan, Ordu, Güncel
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