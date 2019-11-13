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Ordu'da bir öğretmen, öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı

Ordu'da bir matematik öğretmeni, 5 kız öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

13.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:53Ordu'da bir öğretmen, öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı
'da bir matematik öğretmeni, 5 kız öğrencisini taciz ettiği gerekçesiyle çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Altınordu ilçesinde eğitim veren bir ortaokulda matematik öğretmeni E.S.'nin, 5. sınıfta eğitim gören kız öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Durumdan rahatsız olan 11 yaşlarındaki 5 öğrenci, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine aileler, emniyet birimlerine şikayette bulundu. Durumun değerlendirilmesi üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, matematik öğretmeni, E.S.'yi gözaltına aldı.

İddialara göre, matematik öğretmeninin 11 yaşlarındaki öğrencilerin kulaklarına "Seni seviyorum" gibi bazı sözler söylediği ve öğrencilerle yakın temas kurduğu ileri sürülürken şikayetçi sayısının artabileceği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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