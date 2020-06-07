Ordu'da 'büst' tartışması

Ordu'da 'büst' tartışmasıORDU Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran kişilerin büstleri yaptırılarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konuldu.

07.06.2020 23:36 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:40
Ordu'da 'büst' tartışması
ORDU Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran kişilerin büstleri yaptırılarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na konuldu. Ertuğrul Gazi'nin büstünün Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzerliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Belediye tarafından tartışılan büst kaldırarak, ilgililer hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ?Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi? kapsamında Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran liderler ve sanatçıların büstleri yaptırıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaaddin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy ve İbni Sina'nın yaptırılan büstleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yerleştirdi. Sanatçı Ömer Gençtürk tarafından yapılan Türk tarihinin izlerini yaşatarak meydanın görselliğine de canlılık kazandıracak olan büstler bronzdan, alt kaideleri ise bazalt taşından yapıldı.
BÜST SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ
Meydana yerleştirilen 20 büst içinde yer alan Ertuğrul Gazi büstünün Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi oynayan oyuncu Engin Altan Düzyatan'a olan benzerliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Belediye tarafından tartışılan büst kaldırarak, ilgililer hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada "'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında yaptırdığımız büstlerden Ertuğrul Gazi büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesi bizleri de rahatsız etmiş ve aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır. Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruzö denildi. Ordu’da ’büst’ tartışması

Kaynak: DHA

Etiketler: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ordu, Güncel, Haber

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