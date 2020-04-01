Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ordu'da Büyükşehir'den üreticilere tam destek

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, İkizce, Kumru ve Ünye ilçelerimizde 30 adet 240 metrekare ve 10 adet 500 metrekare seraların...

01.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:54
Ordu'da Büyükşehir'den üreticilere tam destek
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Altınordu , Fatsa, Gülyalı, Perşembe, İkizce, Kumru ve Ünye ilçelerimizde 30 adet 240 metrekare ve 10 adet 500 metrekare seraların kurulumu tamamlanarak üreticilere teslim edildi.

Ordu'da tarımda farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bitkisel ve hayvansal üretime destek vermeye devam edeceklerini ve düşünen, üreten ve yarışan insanların hep yanında olacaklarını söyledi.

40 sera teslim edildi

Ordu'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine, ülkenin gıda ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanmasına yönelik olarak yapılacak çalışmaların stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, İkizce, Kumru ve Ünye ilçelerimizde 40 adet seranın yapımını tamamlayarak çiftçilerimize teslim ettik. Bu projenin finansmanı Büyükşehir Belediyemiz tarafından ve sadece yüzde 20'lik kısmı üreticilerimiz tarafından karşılanmıştır" dedi.

Başkan Güler, ilk etapta 40 adet kurulan seralarımızda yazlık olarak domates, hıyar, biber, patlıcan, fasulye; kışlık olarak marul, yeşil soğan, maydanoz, ıspanak üretimi ve bunların yanı sıra 500 metrekare seralarda ağırlıklı olarak kesme çiçek, süs bitkileri ve mevsimlik çiçek yetiştiriciliği yapılacağını belirtti.

1 milyon lira gelir bekleniyor

Kurulumu tamamlanan seralarda yapılacak üretimlerle hem üreticilere hem Ordu ve Türkiye'ye adına önemli bir katma değer oluşturulacağını belirten Başkan Güler, şu bilgileri verdi:

"Yapılan hesaplamalara göre 240 metrekarelik bir seradan yıllık yaklaşık 20 bin lira kazanç elde edilmesi bekleniyor. 30 adet 240 metrekarelik sera ve 10 adet 500 metrekarelik sera kurulduğu düşünüldüğünde ilimiz ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyon lira gibi bir katkı sağlanmış olacaktır ki bu da çok önemlidir. Yakın zamanda uyguladığımız Bafra Koyunu Yetiştiriciliği, Kaz Yetiştiriciliği, Salep Yetiştiriciliği, Siyez Buğdayı Yetiştiriciliği ve Yem Bitkisi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projeleri gibi birçok projemiz ve yeni uyguladığımız Seracılığın Geliştirilmesi Projeleri ile ilimiz tarımsal ekonomisinde en önemli geçim kaynağı olan fındığın yanında yöremiz insanına yeni üretim alanları açılıyor ve gelir kaynakları çeşitlendiriliyor. Tüm bu projelerimizin ve seralarımızın ilimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını temenni ediyor, tarıma desteğimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum." - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Ordu, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Ordu'da Büyükşehir'den üreticilere tam destek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Ekonomi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 76 milyon bağışladı Ekonomi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Ekonomi
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Ekonomi
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Ekonomi
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü - Ekonomi 19:07: Wimbledon Tenis Turnuvası iptal edildi - Ekonomi 19:04: Doğan Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 9 milyon TL destek - Ekonomi 19:02: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi 18:59: ÇKA'dan koronayla mücadeleye destek - Ekonomi 18:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı - Ekonomi 18:06: Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi - Ekonomi 17:02: Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek - Ekonomi 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:21: Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 15:35: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber