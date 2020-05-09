Haber, Son Dakika, Haberler

Ordu'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Ordu'da cadde ve sokaklar boş kaldıİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 24 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başlarken, yasağın ilk gününde Ordu'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

09.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:25
Ordu'da cadde ve sokaklar boş kaldı
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 24 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başlarken, yasağın ilk gününde Ordu'da cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirdiği illerden biri olan Ordu, sessiz bir güne uyandı. Cadde ve sokaklara, görevleri gereği yasaktan muaf olanlar dışında çıkan olmadı. Kenttin hafta sonlarında en işlek yerlerinden olan Tayfun Gürsoy Parkı'nda çocuk sesleri yerine sadece kuşların cıvıltısı duyuldu. Şehrin en yoğun alanı olarak bilinen Köprübaşı Meydanı'nda da belediye işçilerinin dışında sokağa çıkan herhangi bir vatandaş olmadı.
Özel izinli sürücüler haricinde kentte trafik yoğunluğu yaşanmazken, polis ekipleri Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kontrollerini sürdürdü. Altınordu Belediyesi Vefa Destek Grubu ise Anneler Günü'ne özel yardım paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşları sokağa çıkmama konusunda uyardı.
Öte yandan, Anneler Günü dolayısıyla hafta sonu yasaktan muaf tutulan çiçekçiler de faaliyetlerini sürdürdü. Aldıkları siparişleri hazırlayan çiçekçiler, daha sonra siparişleri araçlarla evlere teslim ediyor.
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!
Ordu’da cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ordu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı’nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok
Van’da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75’e yükseldi Haber
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Sokağa çıkma yasağında Eminönü’ndeki kalabalık dikkat çekti Haber
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor Haber
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
Haberler››Güncel››Ordu'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:30: Kumru yuvası inşaatı durdurdu - Haber 17:30: Sokaklar boş kaldı - Haber 17:29: İSTANBUL-KADIKÖY'DE İTFAİYECİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ MERDİVEN KAZASI SONRASINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER - Haber 17:28: DHKP/C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alındı - Haber 17:26: KKTC'deki 173 Türk vatandaşı Mersin'e getirildi - Haber 17:08: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor - Haber 17:01: Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti - Haber 10:36: Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü - Haberler