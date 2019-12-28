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Ordu'da caddeye eski spor sahalarındaki halılar serildi

Ordu'da bir caddeye eski spor sahalarındaki halılar serildi.

28.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:45 Ordu'da caddeye eski spor sahalarındaki halılar serildi
'da bir caddeye eski sahalarındaki halılar serildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçesinin en yoğun caddelerinden Sırrıpaşa Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
Üstyapıdaki çalışmalar için gün sayıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşı mağdur etmemek için kullanılmayan, eski spor sahalarındaki halıların sökülerek caddeye serildiği aktarıldı.
Açıklamada, Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman'ın şu görüşlerine yer verildi:
"Üstyapıdaki çalışmalar hayata geçirilinceye kadar vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına halıları serdik. Sırrıpaşa Caddesi, Ordu'nun en önemli ve alışveriş alanlarının yoğun olarak konumlandığı bir cadde. Burada Büyükşehir Belediyemiz altyapı çalışması yaptı. Caddede zemin ve cephe iyileştirme çalışması da yapılacak ancak bunların başlaması için bir süreç var ve mevsimin de çalışmalara elverişli olması gerekiyor. Bu süreçte su ve çamurdan hem vatandaş hem de esnaf mağduriyet yaşıyordu. Halkımızın bir gün dahi çamura batmasına gönlümüz razı değildi. Onun için kullanılmayan spor sahalarındaki halıları sökerek caddeye döşemeye karar verdik. Deyim yerindeyse halkımızın ayağına halı seriyoruz. Burası için farklı yöntemler de kullanabilirdik ancak bunlar da kesin çözümler olmayacaktı. Ordu halkı bizim için değerli ve kıymetli."

Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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