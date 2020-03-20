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Ordu'da camilerde koronavirüs önlemi

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararının ardından Ordu'da camilerde Cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:27
Ordu'da camilerde koronavirüs önlemi

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararının ardından Ordu'da camilerde Cuma namazı kılınmadı. Vatandaşların alınan önleme uyduğu görüldü.

Ordu'da camilerde Cuma namazı için sela okunmazken, ezan merkezi sistemle okundu. Polis ekipleri öğlen vakti camilerin avlusunda tedbir alarak, kontroller gerçekleştirdi. Ezan sırasında ise camilerin çevresinin boş olduğu gözlendi. Cuma namazı vakti Aziziye Camii avlusuna gelen Ömer Akyol, alınan karar herkesin uymasını isteyerek, "Devletimiz doğru olanı yapmış, çünkü hastalık herkese birbirinden bulaşıyor. Cami kapalı olduğu sürece evimizde kılarız. Cami açılana kadar biz de sabrederiz. Sokaklarda da çok kalabalık yok" dedi. Muammer Kılıç ise, Cuma günü ilk kez camilerin cemaatsiz kaldığını belirterek, "Cenab-ı Hak bu tür şeyleri bizlere bir daha yaşatmaz. Bu virüsleri de hastalıkları da hakkımızda hayırlı eylesin" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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