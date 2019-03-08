Ordu'da Cenaze Defin Gerginliği

Ordu
'da, vefat eden Cemil Iğdız'ın yakınları cenazeyi dedelerinin de mezarlarının yer aldığı Eskipazar
Mezarlığı'na defnetmek istedi. Ancak, daha önce köy tüzel kişiliğine ait olan mezar yeri, çevresindeki tarihi yapılar nedeniyle Samsun
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alınınca define izin verilmedi. Iğdız'ın yakınları ile görevliler arasında çıkan tartışma üzerine tutanak tutularak cenaze geri alınmak üzere define geçici izin verildi. Ankara
'da yaşayan Cemil Iğdız önceki gün vefat etti. Iğdız'ın cenazesi yakınları tarafından Ordu
'nun Altınordu
ilçesine bağlı Eskipazar
Mahallesine getirildi. Eskipazar
Mezarlığı'nda mezar yeri kazan yakınları, öğlen vakti sonrası cenazeyi defnetmek istedi. Cenaze yakınlarının karşısına jandarma ve belediye görevlileri çıktı. Görevliler, daha önce köy tüzel kişiliğine ait olan mezar yeri, çevresindeki tarihi yapılar nedeniyle Samsun
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı gerekçesiyle define izin vermedi. Vakıflar'ın aldığı karardan habersiz olduklarını belirten cenaze yakınları, duruma tepki gösterdi. Cenaze yakınları ile görevliler arasında çıkan tartışma üzerine tutanak tutularak geri alınmak üzere geçici olarak define izin verildi. Cemil Hancı, cenazenin ortada kalmaması için geçici olarak defin yaptıklarını ve geri almak içinde tutanak imzalamak zorunda kaldıklarını belirterek, Anam, babam, kardeşlerimin mezarları hep burada, daha benim ölüm nereye koyulacak. Ailem hep burada. Burası Vakıflar'a geçmiş. Ben anamın, babamın yanına gömülmeyip nereye gömüleceğim. Cenaze Ankara
'dan geldi kokacak, mecburen imza attık. Yazık günah değil mi İzin alınana kadar geçici olarak defin yaptık. Daha sonra geri çıkarmak için tutanakla imza attık. Başka yer bulunca cenazeyi tekrar alacağız bu şekilde imza attıkö dedi.
Tutanak imzalanmasının ardından cenaze toprağa verilirken, vatandaşlarda dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.
Güncel
Kaynak: DHA