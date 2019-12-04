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Ordu'da ceren için gözyaşları sel oldu

Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (3)BALE GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENMİŞTİOrdu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), bir restoranda yaptığı bale gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı.

04.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:27
'da Ceren için gözyaşları sel oldu (3)
BALE GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENMİŞTİ
Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), bir restoranda yaptığı bale gösterisinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüyü, restoran işletmecilerinin sosyal medya hesaplarından, Güzel Ceren bize zarif dansı ile renk ve güzellik kattı, teşekkür ediyoruz notuyla paylaştığı görüldü. Görüntüde Ceren'in gösterisini davetliler ilgiyle izliyor.
Ordu'da ceren için gözyaşları sel oldu

Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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