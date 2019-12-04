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Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (2)

ACILI ANNE: KIZIMIN KATİLLERİNİ BULUNOrdu'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), annesi Gülfer Özdemir'in cenaze töreninde ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü.

04.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:35Ordu'da Ceren için gözyaşları sel oldu (2)

ACILI ANNE: KIZIMIN KATİLLERİNİ BULUN

'da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), annesi Gülfer Özdemir'in cenaze töreninde ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü. Kadın cinayetlerinin faili meçhul kaldığını, kızının katillerinin bulunmasını isteyen acılı anne, "Ben onsuz yaşayamam, ben de çocuğumun yanına gitmek istiyorum. Benim çocuğum hiç kimseye kıyamazdı. Karıncayı bile incitmezdi. Ben dayanamıyorum. Ben olsaydım o tabutlarda. Beni de çağır toprağın altında ben senin yanında dururum yavrum. Ben onsuz yaşayamam. Kızımın katillerini bulun, faili meçhul etmeyin. Katillerini bulun bana kızımın. Benim yavrum melekti, hiç düşmanı yoktu, düşmanımız yoktu" diyerek, gözyaşı döktü.



Anne, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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